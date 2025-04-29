اكتمال ترتيبات انطلاق امتحانات المرحلة المتوسطة بكسلا

الخرطوم: السوداني

أكملت ولاية كسلا ممثلة في وزارة التربية والتوجيه كافة ترتيباتها الإدارية والفنية لانطلاق امتحانات المرحلة المتوسطة بعد توقفها لعقدين من الزمان والتي يجلس لها 16 الفاً و540 طالباً وطالبة بــ140 مركزاً للامتحانات، إلى جانب مركز لطلاب محلية المناقل البالغ عددهم 778 طالباً وطالبة.

ووقف والي كسلا بالإنابة عمر عثمان آدم، خلال زيارته إلى وزارة التربية والتوجيه إدارة التقويم والامتحانات وتسليم الامتحانات لمحليات الولاية المختلفة، وقف على جاهزية الوزارة لانطلاق الامتحانات المقرر لها السبت القادم الثالث من مايو المقبل.

وأوضح الوالي بالإنابة أن تسلم أوراق الامتحانات وإعادة عقدها مرةً أخرى يعد واحداً من الإنجازات الكبيرة في ظل تحديات مشهودة مرت بها العملية التعليمية خاصة تداعيات الحرب.

ووجه المديرين التنفيذيين للمحليات بإيلاء العملية التعليمية اهتماماً كبيراً وتوفير البيئة الملائمة لمراكز الامتحانات فيما يلي الخدمات حتى يتمكن الطلاب من تحقيق الدرجات التي تطمح لها الأسر ومدارسهم.

وكشف مدير المرحلة المتوسطة، صلاح بابكر أن عدد الطلاب الجالسين للامتحانات يبلغ 16 ألفاً و540 طالباً وطالبة، منهم 7 آلاف و26 من البنين و9 آلاف و534 من البنات، إضافةً للجالسين من محلية المناقل بولاية الجزيرة البالغ عددهم 778 طالباً وطالبة، منهم 514 طالبة.