القوة المشتركة تسخر من دعوة المليشيا للخروج الآمن من الفاشر

الخرطوم: السوداني

سخرت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح من البيانات المتكررة، والتي تصدرها مليشيا الدعم السريع، تدعو من خلالها القوات المقاتلة داخل مدينة الفاشر إلى “الخروج الآمن”، معتبرة هذه الدعوات جوفاء، وجاءت بعد أن تلقت مليشيا الدعم السريع هزائم ساحقة على أيدي القوات الباسلة في أكثر من 208 معارك سابقة، كان آخرها بالأمس القريب، وأكدت المشتركة أن هذه الدعوات لا تعدو كونها محاولة يائسة للتغطية على فشلهم الذريع وعجزهم الكامل عن تحقيق أي تقدم على الأرض.

وأضافت في البيان الذي أصدرته اليوم ردًا على بيان مليشيا الدعم السريع، أن المليشيا قد أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أنها لا تفقه إلا لغة القتل والتدمير والنهب، وأن دعواتهم “للخروج الآمن” ما هي إلا أكاذيب تهدف إلى خداع المدنيين وتضليل الرأي العام، مؤكدة بأن قواتهم لن تلتفت لمثل هذه الدعوات المضللة لأنها دعوة المهزوم العاجز، وستظل صامدة في مواقعها حتى آخر جندي، كما أنها ستدافع عن الفاشر وأهلها حتى هزيمة هذه المليشيات والقضاء على آخر مليشي ومرتزق في أرض السودان.

ولفتت القوة المشتركة بأنها قد اختارت طريق الكفاح دفاعاً عن حقوق الشعب وكرامته، ولن تحيد عن هذا الطريق مهما عظمت، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتوانى في محاسبة كل من تورّط في هذه الجرائم البشعة.