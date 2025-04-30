الإعيسر: حكومة أبوظبي مُتورِّطة في قتل السودانيين.. وتحاول التنصل من مسؤوليتها عبر اتهام الحكومة السودانية بالوقوف وراء شحنة أسلحة

بورتسودان: السوداني

قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، خالد الإعيسر، إن حكومة أبوظبي دأبت على نفي تورُّطها في قتل الشعب السوداني، رغم توافر أدلة كافية بحوزة الحكومة السودانية، وتدعمها قرارات حكومة الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على شركات تحتضنها حكومة أبوظبي وتوفر لها الغطاء لتمرير السلاح والإمدادات إلى مليشيا الدعم السريع الإرهابية، التي ترتكب من خلالها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

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وأوضح الإعيسر، أن حكومة أبوظبي تحاول التنصل من مسؤوليتها، عبر اتهام الحكومة السودانية بالوقوف وراء شحنة أسلحة زُعم أنها تعود للقوات المسلحة السودانية، في محاولة للتغطية على دورها في دعم الجرائم الإرهابية التي ترتكبها المليشيا بحق الشعب السوداني.

‏وأضاف في بيان له: “الحكومة السودانية لا تعير هذه الادّعاءات الملفقة أي اعتبار، وهي على يقين بأن حكومة أبوظبي تُوظِّف وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي تقدّم بها السودان إلى محكمة العدل الدولية، مُدركةً أن هذه الشكوى تستند إلى أدلة دامغة، من بينها حركة الطائرات التابعة لأبوظبي، التي تنقل الأسلحة والمعدات والمُسيّرات الاستراتيجية دعماً لمليشيا الدعم السريع الإجرامية”.

‏وشدد الإعيسر على أن قضية السودان عادلة، وهو ماضٍ في مسعاه لحماية حقوق شعبه. “وإن محاولات التضليل لن تحجب الحقيقة حول الجرائم التي تتحمّل حكومة أبوظبي مسؤوليتها، ولن تثني السودان عن مُواصلة ملاحقته القانونية والأخلاقية لكل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوداني وساهم في تدمير بنيته التحتية ومرافقه الحيوية”.

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