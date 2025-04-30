رئيس مجلس السيادة يعتمد قرار مجلس الوزراء بتكليف السفير عمر محمد أحمد صديق وزيراً للخارجية

رئيس مجلس السيادة يعتمد قرار مجلس الوزراء بتعيين د. التهامي الزين حجر محمد وزيرا لوزارة التربية والتعليم

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أخبار السودان
By alsudani 0
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