مستشفى سوبا الجامعي يضع خطة إسعافية للعودة إلى العمل

الخرطوم: السوداني

باشرت إدارة مستشفى سوبا الجامعي، أعمال تقييم الأضرار التي لحقت بالمستشفى جرّاء اعتداءات ميليشيا الجنجويد على مؤسسات الجامعة المختلفة ومحاولات إتلافها بشكل ممنهج.

وبادرت الإدارة بإرسال الفِرق المُختصة للحصر والتقييم يوم الأحد 27 / 4، حيث اجتمع المدير العام لمستشفى سوبا الجامعي، بروفيسور إيهاب عبد الرحمن طراوه، بالطاقم الهندسي والإداري والفني لعمل خُطة طارئة لتهيئة المستشفى والعودة لخدمة المجتمع.

وقدم المدير العام، تنويراً مُفصّلاً إلى مدير جامعة الخرطوم الذي تتبع له الجامعة بروفيسور عماد الدين عرديب والدكتور محمود علي أحمد وكيل الجامعة حول سير لجان الحصر والتقييم والخُطة الإسعافية سالفة الذكر.

وبحسب تعميم صحفي لإدارة الإعلام بجامعة الخرطوم اليوم الأربعاء، تبذل إدارة الجامعة، جهودًا كبيرة لإعادة تشغيل المؤسسات الخدمية التابعة لها كالمستشفيات والمراكز الصحية والمعاهد ذات الصلة، وذلك للحوجة الشديدة لتشغيلها، خصوصاً في المناطق التي تعرّضت فيها المستشفيات للتدمير الشديد، ويشمل ذلك مستشفى سوبا الجامعي، مستشفى سعد أبو العلا وعيادات المجمعات المختلفة.