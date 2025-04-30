مياه الخرطوم: استئناف العمل بمحطة سوبا وترتيبات لتشغيل جزئي لمحطتي بحري والمقرن

الخرطوم: السوداني

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن استئناف العمل في محطة مياه سوبا اعتبارًا من يوم أمس (الثلاثاء)، مؤكدة وصول الإمداد المائي إلى مناطق جنوب الخرطوم، على أن يصل تدريجيًا إلى بقية المناطق التي تغطيها المحطة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم الذي عُقد اليوم (الأربعاء) برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية، حيث قدم المدير العام لهيئة المياه المهندس المستشار محمد علي العجب، إحاطة حول جهود الهيئة لتوفير المياه للمواطنين.

وناشد المهندس العجب، المواطنين في مناطق السلمة والأزهري وعِـد حسين والمعمورة والجريفات والمجاهدين ومربعات أركويت الجنوبية بضرورة مراجعة توصيلات المياه في منازلهم التي تعرّضت للسرقات، وذلك لتجنب أي أضرار قد تنجم عن تدفق المياه.

وكشف المدير العام عن أن الهيئة سترفع تصورًا للاجتماع القادم يتعلق بالترتيبات الخاصة بالتشغيل الجزئي لمحطتي مياه بحري والمقرن، بالإضافة إلى خطة لحفر 7 آبار ذات إنتاجية عالية سيتم توزيعها على المحليات المختلفة وفقًا لاحتياجاتها.

وأشار المهندس العجب إلى العمل الجاري حاليًا لإعادة تأهيل الخطوط الداخلية لمحطة مياه جبل أولياء، وذلك في إطار جهود الهيئة لتحسين وتطوير البنية التحتية لضمان استدامة إمدادات المياه.