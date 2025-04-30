السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان

بورتسودان: السوداني

أعلن سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالسودان، علي بن حسن جعفر، عن خطة المملكة لإعادة إعمار 6 مستشفيات في السودان، بالإضافة إلى إرسال 100 طن من الأجهزة والمعدات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة ومركز الملك سلمان، لافتا إلى مواصلة دعم مستشفيات شرق السودان.

وأشاد السفير بالتنسيق الفعّال مع وزارة الصحة السودانية وتسهيلها للإجراءات المتعلقة بالقوافل الطبية.

وأكد السفير السعودي التزام المملكة بدعم السودان منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى أن الدعم يشمل المجالات الطبية والإنسانية مثل الإغاثة والإيواء وتوفير المياه.

ودشّنت وزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع السفارة السعودية حملة العمليات الجراحية المجانية بمستشفى باوارث العسكري ببورتسودان أمس، والتي تهدف إلى إجراء 70 عملية جراحية خلال الفترة من 6 إلى 5 مايو 2025، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ رابطة العالم الإسلامي. تستهدف الحملة إجراء جراحات متخصصة تشمل حصوات المسالك البولية، أورام المسالك البولية، أمراض المسالك البولية لدى النساء، ترميم المجرى البولي، وأمراض الجهاز التناسلي والبروستاتا.

وأشاد وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، خلال التدشين بالدعم المستمر من المملكة العربية السعودية للقطاع الصحي السوداني، وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها السفارة السعودية بالتعاون مع الوزارة لتوفير المساعدات الطبية وتلبية احتياجات المرضى والجرحى. كما أشاد بالفريق الطبي السعودي الذي يقوم بإجراء العمليات الدقيقة ضمن القوافل الطبية التي يدعمها مركز الملك سلمان، وأوضح أن الحملة تُعد واحدة من سلسلة جهود مستمرة، بما في ذلك التنسيق لتنفيذ أكثر من 30 مخيماً صحياً قادماً.

وأكد الوزير أهمية هذا الدعم في جهود إعادة الإعمار، مشيداً بمستشفى باوارث العسكري الذي يلعب دوراً كبيراً في تقديم الخدمات الصحية. كما أعرب عن شكره للسفير السعودي على مواصلة الدعم بما في ذلك تقديم غسالات الكلى لمدة أربعة أشهر قادمة، ومساهمة المنظمات العاملة مع مركز الملك سلمان في دعم القطاع الصحي.