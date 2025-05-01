غرفة تجار الجزيرة: معظم التجار في الجزيرة دخلوا مرحلة الإفلاس

ود مدني: الطيب علي

رسمت الغرفة التجارية بولاية الجزيرة وشُعبة الإجمالي على وجه الخصوص، صورة كارثية تجاه أحوال التجار الذين نهبت مليشيا الدعم السريع المتمردة بضاعتهم بالتزامن مع دخولها لود مدني العام قبل المنصرم.

وقال أمين مال الغرفة وعضو المكتب التنفيذي لتجار الإجمالي بولاية الجزيرة، هيثم عثمان الحسين في تصريحات صحفية محدودة، إن أغلب تجار السوق ومنسوبي شُعبته البالغ عددهم 250 تجاراً نُهبت بضاعتهم ودخلوا الى منظومة الإفلاس، والآن صاروا مديونين، فضلاً عن انهيار وتصدع أكثر من سبعين محلاً تجارياِ جراء الحرب.

وناشد هيثم، قيادة المجلس السيادي والفريق أول البرهان بتوجيه البنوك لتمويل التجار المتضررين، باعتبار أن 80% من التجار مطالبون بتريليونات الجنيهات من قبل الشركات.

وطالب في ذات الوقت، بإصدار قرارات لحسم الإشكالات التي طفت على السطح مؤخراً بشأن الإيجارات.

وقال عثمان إنّ التجار ارتضوا بقدر الله ولن يُطالبون بالتعويض، لكنهم يأملون في قرارات وتوجيهات عاجلة من قبل السيادي ووالي الجزيرة حتى لا تحدث هجرة عكسية لهم بعد العيد بسبب الديون ومشاكل الإيجارات، لكنه عاد وأكد خلال حديثه بأنّ هناك عودة كبيرة لتجار السوق بعد تحرير ود مدني.

وشدد على ضرورة فك تجميد حساب الغرفة التجارية بولاية الجزيرة على جناح السرعة لحل بعض المشاكل التي تعترض عضويتهم، جازماً بأن تعيينه تم بالانتخاب.

ولفت هيثم إلى أنّ التجار أيضاً أسهموا بحر مالهم في نظافة الأنقاض، مشيرًا إلى أنهم وجدوه مُعقّماً وخالياً من الجُثث.