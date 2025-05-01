مركز الملك سلمان يدشن توزيع 1500 سلة غذائية بمحلية أم روابة دعماً للمتأثرين بالحرب

متابعات: السوداني

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع (1500) سلة غذائية بمحلية أم روابة في ولاية شمال كردفان ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م وذلك بتنفيذ من منظمة الإشراق للتنمية والإعمار. بحضور لجنة أمن المحلية والمدير التنفيذي. ومفوض العون الإنساني وعدد من القيادات بالدولة.

وأكد المدير التنفيذي لمحلية أم روابة، أحمد عبد الواحد، خلال مخاطبته فعاليات التدشين دعم المحلية الكامل لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية مشيداً بالتنسيق المستمر والتنظيم المحكم من قبل منظمة الإشراق في إيصال المساعدات لمستحقيها ومعبّراً عن أمله في استمرار هذا الدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة.

من جانبه ثمّن مفوض العون الإنساني الأستاذ محمد البدري ومشرفي محليتي أم روابة والرهد بجهود المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً في الوقوف مع الشعب السوداني مؤكداً استعداد المفوضية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ومعلناً تضامن حكومة الولاية والمحلية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية في تنفيذ مزيد من التدخلات الإنسانية.

وأوضح عبد المنعم خليل ممثل منظمة الإشراق أن هذه المساعدات تأتي في إطار جهود المركز لتخفيف معاناة المتأثرين بالحرب مشيراً إلى أن دخول ولاية شمال كردفان وتحديدا محلية ام روابه ضمن منظومة الامن الغذائي بمثابة ذيادة الرقع في العمل الإنساني مثمنا دورلجنه الأمن في التأمين وتبسيط الإجراءات وأظهرت الزيارات الميدانية حاجة ماسة لدعم قطاعات الصحة المياه والتعليم في المحلية.