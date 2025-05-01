الإعلامية عفراء فتح الرحمن تتبرأ من عمليات احتيال تتم باسمها!

تبرأت الإعلامية الشهيرة د. عفراء فتح الرحمن من عمليات احتيال تتم باسمها، وأخلت عفراء مسؤوليتها عن أي طلب مساعدة مالية تقدم باسمها الى المسؤولين بالدولة والمؤوسسات المختلفة بواسطة شخص ينتحل صفتها ويقوم بطلب أموال بغرض المساعدة وحل أزمة وظروف مالية طارئة تمر بها بحسب إدعاءته غير الصحيحة، وأعلنت تحريك إجراءات قانونية في مواجهته.

وأوضحت أنها لا تمتلك رقم الهاتف”0914980649 ” والذي يستخدمه المحتال في طلب الأموال، وإرسالها إلى رقم حساب بنكك “3519688” باسم لمى شمس الفلاح أبوالقاسم حبيب الله.

وطالبت عفراء بعدم التعامل مع صاحب الرقم المحتال، وقالت: ليس لدي أي رقم هاتف أو واتساب غير المعلوم للجميع والذي ينتهي بـ(8641).