بنسبة نجاح 69%.. تفوُّق الطالبات فى نتيجة الشهادة السودانية

بورتسودان: السوداني

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، د. أحمد خليفة، نتيجة الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2023 في القسم الأكاديمي بنسبة نجاح عامة بلغت 69%.

وأحرزت المركز الأول الطالبة إسراء حيدر محمد أحمد بنسبة 97.1% من الولاية الشمالية، فيما أحرزت الطالبة أسماء القاسم إبراهيم المركز الثاني بنسبة 97% من ولاية الخرطوم، بينما أحرزت الطالبة وعد محمد أحمد المركز الثالث بنسبة 96.7% من مراكز الخارج.

وأكد وكيل الوزارة، أنّ إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 اليوم هو فصل من فصول حرب الكرامة، مؤكداً أن الإعلان يُشكِّل انتصاراً كبيراً للإرادة السودانية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، إنهم بدأوا معركة الشهادة السودانية في سبتمبر 2024، بعد قرابة عامين من التأجيل بسبب الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع الإرهابية على البلاد، وأبان أن الوزارة عقدت العزم على عقد الامتحانات قبل نهاية العام 2024 وقد كان ذلك.

وأضاف: “بدأنا بالإعداد الجيد لخوض التحدي ونجح السودان في التحدي”.

وامتدح خليفة، دور الشركاء في إنجاح عملية عقد الامتحانات، مشيراً إلى مساهمة العديد من مؤسسات الدولة الرسمية والمؤسسات الوطنية العامة والخاصة، مشيراً إلى أن معركة الشهادة السودانية شارك فيها السودانيون جميعاً باعتبارها جزءاً من حرب الكرامة، مثمناً جهود القوات المسلحة والقوات المساندة بجميع قطاعاتها في الذّود عن السودان وحمايته من اعتداءات المليشيا المتمردة.

ونوه إلى أن ولاية نهر النيل استضافت وزارة التربية والتعليم وقدمت لها كل السند ما أسهم في إنجاح وإنجاز مشروع امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2023.