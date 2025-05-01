امتحانات السودان تطمئن طلاب معالجات أرقام جلوس الطوارئ

بورتسودان: السوداني

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها ستنشر الطريقة التي تمكن الطلاب الذين أُجريت لهم معالجات للجلوس لامتحانات ٢٠٢٣م المؤجلة للحصول على نتائجهم.

وطمأن مصدر أن العمليات الفنية تجرى لنشر نتيجة طلاب المعالجات الذين جلسوا للامتحانات بأرقام جلوس الطوارئ وذلك بعد مطابقة رقم جلوس الحاسوب المقابل لرقم الطوارئ.

وأكد ذات المصدر أنّ حقوق الطلاب محفوظة والعملية فنية دقيقة ستقوم الفرق الفنية بإعلانها فور الفراغ العاجل منها.

وفى السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن 97.347 طالباً وطالبة لم يتمكنوا من الجلوس لامتحانات الشهادة المؤجلة للعام 2023م، حيث بلغ عدد المسجلين 319882 طالباً وطالبة، نجح منهم 153625 طالباً وطالبة.

وأعلنت الوزارة اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الشهادة السودانية بتفوق البنات على البنين، حيث بلغ عدد الجالسات 141567 طالبة عدد الناجحات 99780 نسبة النجاح 70.5%. فيما بلغ عدد البنين الجالسين 80968 طالباً، نجح منهم 53845 نسبة النجاح 66.5%. المجموع الكلي 222535 عدد الناجحين 153625 نسبة النجاح 69%، فيما بلغ عدد المراكز داخل وخارج السودان 2156 مركزاً.

وكانت المليشيا قد منعت طلاب الشهادة السودانية بولاية دارفور من الوصول إلى الولايات الآمنة. فيما منعت السلطات التشادية من إقامة مراكز للامتحانات بمعسكرات اللاجئين داخل تشاد.