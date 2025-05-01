وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم تصدر بياناً بخصوص نتائج امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2025م

الخرطوم: السوداني

أوضحت وزارة التربية والتعليم الاتحادية، أنها تعمل حالياً على معالجات فنية فيما يخص نتائج مراكز الطواريء للعام ٢٠٢٣م تتركز حول مطابقة أرقام الجلوس بالحاسوب مع أرقام الطواريء وفق عمليات فنية دقيقة، الأمر الذي سيحفظ لكل طالب نتيجته.

وأكدت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، متابعتها الدقيقة لهذه الإجراءات أولاً بأول، حيث تم مساء اليوم استلام فلاش النتيجة من امتحانات السودان لمراجعته ونشره حسب مراكز الامتحانات بالولاية وفي نفس الوقت سترسل غداً وفداً إلى مدينة عطبرة لاستلام النسخ الورقية.

عليه، طمأنت الوزارة كل الطلاب وأولياء الأمور أن نتائج أبنائهم ستُستلم بصورة صحيحة.