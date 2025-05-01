رئيس مجلس السيادة يلتقي ولاة الولايات

بورتسودان: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم ولاة الولايات. بحضور وكيل وزارة الحكم الاتحادي.

وقال والي شمال كردفان عبدالخالق عبداللطيف، في تصريح صحفي، أن اللقاء يأتي في إطار دعم حكومات الولايات لمعركة الكرامة الوطنية، والتي تدافع فيها القوات المسلحة والقوات المساندة لها عن عزة وكرامة الشعب السوداني.

مبيناً أن الولاة إستمعوا إلى توجيهات بناءة من رئيس المجلس السيادي حول سير العمل خلال المرحلة المقبلة وجهود الحكومة في إسناد الولايات في مجال تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وتحقيق الأمن والإستقرار لهم.

وأضاف الوالي أن الولاة قدموا أيضاً تنويراً لرئيس المجلس السيادي بشأن الجهود التي إضطلعت بها حكوماتهم في دعم القوات المسلحة ومساندتها حتى تبلغ الأهداف المرجوة بطرد مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة من كل ربوع البلاد. فضلا عن آداء المقاومة الشعبية في الولايات ومجهودات إستنفار المواطنين لإسناد القوات المسلحة معنويا وماديا وعسكريا.

كما استمع سيادته لتنوير حول العلاقات التنسيقية الأفقية والرأسية على مستويات الحكم الاتحادي والولائي والمحلي والتي تهدف لتحقيق التناغم والإنسجام بين أجهزة الحكم المختلفة.