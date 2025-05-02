ترتيبات لتوفير تمويل سعودي بمبلغ 250 مليون دولار لزراعة 500 ألف فدان قطن في النيل الأزرق

متابعات: السوداني

كشف المدير العام لشركة السودان للأقطان، المهندس عبد الله إبراهيم، عن الترتيبات الجارية لتوفير تمويل سعودي بمبلغ 250 مليون دولار لزراعة 500 ألف فدان قطن في النيل الأزرق إضافة لمساحات مقدرة في سنار والجزيرة والرهد.

وشرعت الشركة السودانية للأقطان في التحضيرات اللازمة لزراعة 42 ألف فدان بالقطن للموسم الزراعي الجديد، منها 20 ألف فدان في النيل الأزرق و10 آلاف فدان في الفاو و3 آلاف فدان في سنار، إضافة إلى 6 آلاف فدان في الجزيرة و3 آلاف فدان في حلفا الجديدة.

وأكد المهندس عبد الله إبراهيم لـ(سونا)، عن اكتمال تحضيرات الأرض بالخلخلال والديسك هرو وتوفير التقاوى المحسنة والخيش لكبس الأقطان وكل مدخلات الإنتاج.

مشيراً إلى أن الموسم الزراعي الجديد يبشر بإنتاجيات عالية تصل إلى 30 ألف قنطار في الفدان في ظل تدافع وحماس المزارعين ورغبتهم العالية لزراعة محصول القطن والتحضيرات المبكرة وتوفر تقاوي عالية الجودة لتعويض ما فقده المنتجون بسبب المليشيا المتمردة ودعم الاقتصاد الوطني.