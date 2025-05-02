الخارجية السودانية تبحث عن مقر جديد

الخرطوم: السوداني

خلصت لجنة كوّنتها وزارة الخارجية لمعاينة مباني الوزارة، إلى إيجاد مبنى آخر تباشر الوزارة مهامها منه مؤقتاً.

وقال السفير خالد عباس، إن مقر وزارة الخارجية الذي يتكون من ثلات عمارات تتكون من عدة طوابق تعرضت لأبشع أنواع التدمير الممنهج، حيث بلغت نسبة التدمير والخراب 80% للبرج الجنوبي و70% للبرج الشمالي وحوالي 60% للمبنى القديم و70% لمركز الدراسات الدبلوماسية، والمسجد الجديد بلغت نسبة التدمير والخراب 80%.

ونوه بأن اللجنة أكملت أعمالها ورفعت تقريرها الختامي لقيادة الوزارة بعد عمل امتدّ لمدة أربعة أسابيع فحصت خلاله المقر ميدانياً.

وأضاف السفير خالد عباس بحسب “سونا”، بأنّ التقرير تضمن حوالي 16 توصية لإعادة تأهيل المبنى.

وشمل عمل اللجنة، مباني النادي الدبلوماسي الذي بلغت نسبة التدمير فيه حوالي 65% بينما بلغت نسبة التدمير 75% لدار العاملين بضاحية كافوري. والمدرسة الدبلوماسية 40%.