شبكة أطباء السودان: الدعم السريع ترتكب مجزرة بتصفية أكثر من 100 شخص وينهب المؤ سسات بمدينة النهود

الخرطوَم: السوداني

نفذت قوات الدعم السريع، مجزرة كبيرة بمدينة النهود منذ مساء أمس، حيث قامت القوات بتصفية أكثر من 100 شخص، بينهم 21 طفلاً و15 امرأة، فيما قامت بنهب الإمدادات الطبية والأسواق ومستشفى النهود.

وأدانت الشبكة، الجريمة الإنسانية المُروِّعة التي ارتُكبت في مدينة النهود على يد “الدعم السريع”، حسب الإحصائيات التي وردت للشبكة منذ مساء أمس وحتى ظهر اليوم، في مشهدٍ يُجسِّد انتهاكًا فاضحًا لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية.

وأدانت الشبكة بأشد العبارات، أعمال النهب المنظم التي طالت مستشفى النهود التعليمي الذي يُعد شريانًا حيويًّا لأهالي المنطقة ومخزن الأدوية التابع للإمدادات الطبية، بالإضافة إلى تدمير وتخريب عدد من الصيدليات الخاصة، في إطار هذه الهجمة التي استمرت حتى لحظة إصدار البيان، مما أفقد المدينة آخر مقومات الرعاية الصحية وأوقف الخدمات الطبية عن كثير من المرضى والمصابين الذين يعتمدون عليها في ظل الظروف الصعبة.

وأكدت الشبكة أن الأرقام المُعلنة لا تشمل العسكريين، وحذرت من ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار العنف وانعدام الإسعافات الأولية والأدوية.

وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتأمين المساعدات الطبية للمنطقة، ومحاسبة كل من شارك في هذه الجرائم التي تُهدد حياة المدنيين وتُعَرض سلامتهم للخطر.