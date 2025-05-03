حدّدت ثمانية مراكز بالخرطوم.. اليوم إعلان نتيجة مراكز الطواريء

الخرطوم: السوداني

دعت وزارة التربية بولاية الخرطوم، الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية للعام المؤجل 2023 بمراكز الطواريء التوجه صباح اليوم السبت للمدارس التالية لاستلام نتائجهم اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وهي:

١/ مدرسة الثورة الحارة الثامنة الثانوية بنين للطلاب الذين جلسوا من مركز طواريء الجامعة الإسلامية.

٢/ مدرسة أم درمان الفنية بالحارة الأولى للطالبات اللائي جلسن من مركز طواريء الجامعة الإسلامية.

٣/ مدرسة الرياض الحكومية بنات للطلاب والطالبات الذين جلسوا بمركزي الرياض بنين والرياض بنات.

٤/ مكتب تعليم الخرطوم بحري بالكدرو للطلاب الذين جلسوا بمركزي الطواريء في جامعتي بحري وكرري.

٥/ مدرسة الجزيرة اسلانج النموذجية بنين للطلاب والطالبات الذين جلسوا في مركز طواريء كلية القلم.

٦/ طواريء مهاجر في مدارس مهاجر.

٧/ طواريء البلك في مدرسة كرري العجيجة الثانوية بنات.

٨/ بقية مراكز الطواريء في الفتوحات والمهندسين تستلم يوم الأحد الموافق الرابع من مايو.