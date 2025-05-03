المملكة في اِزدهار.. تعرف على أبرز ما جاء في التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030

حققت “رؤية السعودية 2030” تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، حيث أظهرت بيانات رسمية أن %93 من مؤشرات الأداء بنهاية عام 2024 قد حققت مستهدفاتها أو تجاوزتها أو اقتربت منها.

استراتيجية المملكة 2030 شملت ثلاث محاور: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

نمو اقتصادي وتحول نوعي

سجل المحور الاقتصادي في رؤية السعودية نتائج إيجابية في 2024 حيث شهد تحول الاقتصاد للنمو بنسبة 1.3% بينما سجل الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 3.9% ليصل إلى 2.55 تريليون ريال، في حين توسعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، وهو ما يعكس التقدم في تنويع مصادر الدخل.

مؤشرات اقتصادية قوية

وانخفض معدل البطالة في المملكة إلى 7% بنهاية 2024، مقارنة بـ 12.3% في عام 2016، بينما استقر معدل التضخم عند 1.7%، ليكون من بين الأدنى في دول مجموعة العشرين. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الرابع من 2024 نحو 77.6 مليار ريال.

القطاع المالي

بينما حقق القطاع المالي في المملكة خلال عام 2024 إنجازات ملموسة وتطورات نوعية، تجاوز بعضها مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تأكيد على متانة البنية التحتية للمنظومة المالية وفاعلية تنفيذ الإستراتيجيات التنموية.

الأصول والسياحة

وارتفع حجم الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) إلى 3.53 تريليون ريال، متجاوزًا المستهدف البالغ 3.3 تريليون ريال. كما ساهم القطاع الخاص بنسبة 47% من الناتج المحلي، متخطياً المستهدف المحدد.

وشهد قطاع السياحة نقلة نوعية، حيث استقبلت المملكة 16.92 مليون معتمر من خارج البلاد، في أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما تجاوز عدد السائحين 100 مليون زائر خلال عام 2024، ما دفع إلى رفع مستهدف 2030 إلى 150 مليون سائح.

التوقعات العالمية للنمو السعودي

أبدت منظمات دولية تفاؤلاً بنمو الاقتصاد السعودي خلال العامين المقبلين:

صندوق النقد الدولي: 3% في 2025، و3.7% في 2026

البنك الدولي: 3.4% في 2025، و5.4% في 2026

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: 3.8% في 2025، و3.6% في 2026

وزارة المالية السعودية: 4.6% في 2025، و3.5% في 2026

المحتوى المحلي والتوطين الصناعي

بلغت نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز نحو 65.5% خلال 2024، في طريقها لتحقيق المستهدف البالغ 75% بحلول 2030. كما ارتفعت نسبة توطين الصناعات العسكرية إلى 19.35%، متجاوزة مستهدف عام 2024 البالغ 12.5%، في إطار السعي لبلوغ 50% بحلول 2030.

تمكين المرأة

وفيما يخص مساهمة المرأة في سوق العمل، بلغت نسبة 33.5% في 2024، في طريقها لتحقيق المستهدف المعلن عند 35.9%.