الأورطة الشرقية تدين استهداف مليشيا الدعم السريع لمطار كسلا

كسلا: السوداني

ادانت قوات الأورطة الشرقية، استهداف مليشيا الدعم السريع، لمطار كسلا، بطائرة مسيرة، قصفت فيه خزان وقود بمطار المدينة، في اعتداء إجرامي جديد يطال البنية التحتية الحيوية ومقدرات الشعب السوداني.

وقالت الأورطة الشرقية: “لم تكن هذه الحادثة الأولى فقد سبقتها من قبل عملية استهداف لمحطة كهرباء الشواك مما يؤكد أن شرق السودان أصبح هدفا مباشرا لتخريب ممنهج من قبل المليشيا المتمردة. تدين قوات الأورطة الشرقية بأشد العبارات هذا العمل العدائي، وتستنكر استمرار استهداف المنشآت المدنية التي تخدم المواطنين في معاشهم اليومي”.

واضافت في بيان لها: “لقد كنا وما زلنا نؤكد أن الشرق لن يكون في مأمن من هذه الحرب وها هي الأحداث تثبت ذلك مما يحتم علينا مضاعفة الجهود في حماية الإقليم وردع أي محاولات لتقويض أمنه واستقراره. نطمئن جماهير شعبنا أن قوات الأورطة الشرقية في أعلى درجات الجاهزية ولن تتردد في الرد الحاسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد وسنرد الصاع صاعين دفاعاً عن الأرض والعرض والممتلكات”.