الخارجية السودانية: مجزرة المليشيا بالنهود دليلٌ آخر على الكلفة العالية للإفلات من العقاب دولياً

بورتسودان: السوداني

قالت وزارة الخارجية السودانية، إنّ مليشيا الجنجويد الإرهابية، تواصل ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والمذابح والتطهير العرقي في أنحاء مختلفة من البلاد، إذ ارتكبت خلال اليومين الماضيين، مجزرة بشعة جديدة ضد المدنيين في مدينة النهود، وكان القتل يجري خلالها على أسس عرقية. حيث بلغ عدد الضحايا حتى الآن نحو 300 قتيل.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه ــ و”تجسيداً لافتقاد عناصر المليشيا لأدنى درجات الحس الإنساني والأخلاقي، قامت بتوثيق جرائمها المُريعة، بما فيها دهس جثث الضحايا وتسويتها بالأرض، تباهياً بما تعتبره انتصاراً وبطولة. وبهذا تجاوزت هذه المليشيا الإجرامية تاريخ أسوأ الجماعات الإرهابية التي عرفها العالم”.

وقالت الخارجية في بيانها: “تُقدِّم المجزرة الجديدة دليلاً آخر على الكلفة العالية للإفلات من العقاب دولياً، مما يوفر حماية وتشجيعاً للمليشيا المتوحشة وراعيتها الإقليمية، المسؤولة عن توفير كل ما تحتاجه المليشيا لتشغيل آلتها لقتل المدنيين وتعطيل مقومات الحياة، وتدمير البنى الأساسية في البلاد”.

وجدّدت الخارجية، مطالبتها مجلس الأمن بالأمم المتحدة والفاعلين الدوليين بالتخلي عن التساهُل الذي يقارب اللا مبالاة تجاه المليشيا وراعيتها الإقليمية وكل داعميها الخارجيين.