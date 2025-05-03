السنغال تعلن تضامنها مع حكومة وشعب السودان في ممارستهم حقهم الطبيعي في حماية السيادة والمصالح العليا ووحدة التراب الوطني

داكار: السوداني

أكد وزير الدفاع السنغالي، بيرام ديوب، تضامن السنغال مع حكومة وشعب السودان في ممارستهم حقهم الطبيعي في حماية السيادة والمصالح العليا ووحدة التراب الوطني، متمنياً إحلال السلام والإعمار في البلاد بمساعدة المنظمات الدولية والإقليمية.

والتقى السفير عبد الغني النعيم، سفير السودان بالسنغال، بيرام ديوب وزير دفاع جمهورية السنغال. وتناول السفير، التقدُّم الكبير الذي تحرزه القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية والمقاومة الشعبية التي تساندها في تحرير الأراضي السودانية وصد العدوان الإرهابي الذي تقوم به المليشيا المتمردة التي ترتكب جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية في حق المواطنين السودانيين، وتعمل على تدمير وتخريب الممتلكات العامة ونهب الممتلكات الخاصة، خدمةً لأجندة استعمارية تهدف للسيطرة على السودان قلب أفريقيا وما فيه من الموانئ والموارد الطبيعية السودانية بتمويل وتسليح وتجنيد للمرتزقة من بعض الحكومات في الإقليم.

وأكد اللقاء، أهمية استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة وتنمية علاقات البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وتبادل الخبرات والتجارب والتنسيق بينهما في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك في إطار التكامل الأفريقي المنشود.