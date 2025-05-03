والي الخرطوم: أخطر المهددات بالولاية حالياً هي “المتعاونون والوجود الأجنبي”

الخرطوم: السوداني

قال والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، إن أخطر المهددات التي تواجه الولاية حالياً تتمثل في المتعاونين مع المليشيا الإرهابية الذين غيّروا جلودهم وبقوا داخل المناطق المختلفة المحررة بالولاية، إضافةً إلى وجود وانتشار الأجانب، مشيرًا إلى أنّ هذه المهددات تتطلب مجهوداً كبيراً من الأجهزة الشرطية.

وأضاف الوالي خلال لقاء الولاة والوزراء مع عضو مجلس السيادة الانتقالي ببورتسودان اليوم، أن الولاية تحتاج إلى التأمين بواسطة الأجهزة الشرطية خاصة بعد إكمال المتحركات مهامها بالخرطوم، مشيراً إلى أن قوات الشرطة بدأت فعلياً في الانتشار بالولاية، وقال: “نحتاج الى إسناد مدني، ونحتاج لفتح مواقع الشرطة المجتمعية لتسهم في نشر الأمن والاستقرار”.

وأقرّ بوجود بعض التفلتات بالولاية، إلا أن حكومة الولاية تتّخذ بعض التدابير بموجب قرارات الطواريء للحد من التفلتات.

وأشار إلى أهمية التوعية والعمل وسط المجتمع وتقديم الدعم، مشيراَ إلى أن ذلك يحتاج إسنادا من الوزارات على المستوى القومي.

وقال الوالي إنّ معدل العودة الطوعية إلى الخرطوم أكبر من قدرات الولاية في توفير الخدمات كالمياه والكهرباء، وقال إنّ الوضع يتطلب تضافر الجهود لاستيعاب ذلك، منوهاً إلى وجود تحديات أخرى تتعامل معها الولاية مثل المهددات الصحية والأوبئة الطارئة.