عالم عراقي يبتكر علاجاً للتوحد: ثورة علمية ستغير حياة الملايين 

في إنجاز علمي بارز يمنح أملاً جديدًا لملايين العائلات حول العالم، أعلن الباحث العراقي الدكتور عادل الصالحي عن توصّله إلى علاج مبتكر لاضطراب طيف التوحد، أحد الاضطرابات التي يعاني منها ملايين الأطفال عالمياً.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الدكتور الصالحي تمكن من تسجيل براءة اختراع رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا العلاج، مؤكّدًا أن الاكتشاف جاء نتيجة سنوات من البحث الميداني والمخبري.

وقال الصالحي في تصريح صحفي: «العلاج ليس مجرد خيار طبي، بل هو ثورة علمية وإنسانية نأمل أن تغيّر مستقبل ملايين الأطفال. وتسجيل براءة الاختراع هو الخطوة الأولى لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس».

وأشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ بروتوكول تجريبي باستخدام نماذج حيوانية عالية الحساسية، وذلك استعدادًا للمرحلة التالية من الدراسات السريرية، ضمن إطار علمي صارم، وبالتعاون مع نخبة من الباحثين في مجالات المناعة، الأعصاب، والفيزياء النانوية.

ويعتمد العلاج على مكونات مناعية بشرية طبيعية ونادرة، تم تطويرها ضمن تركيبة سرّية محمية قانونيًا، في سابقة علمية تمثل نقلة نوعية.

وأظهرت النتائج الأولية للنماذج المحاكية نسب نجاح تراوحت بين 70% و86% لدى الأطفال المصابين بأنماط التوحد ذات الأساس المناعي، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام تجارب سريرية واعدة.