عاجل (السوداني): الناطق باسم القوات المسلحة يُوضِّح تفاصيل هجوم مُسيّرات المليشيا على قاعدة عثمان دقنة ببورتسودان.. ولا إصابات بين الأفراد

بورتسودان: السوداني

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن نبيل عبد الله، إنّ مليشيا الدعم السريع المتمردة استهدفت صباح اليوم، قاعدة عثمان دقنة الجوية ومستودعاً للبضائع وبعض المنشآت المدنية بمدينة بورتسودان، بعدد من المُسيّرات الانتحارية.

وأوضح العميد نبيل، أن المضادات الأرضية تمكنت من إسقاط عدد منها، في وقت وقعت أضرار محدودة تمثلت في إصابة مخزن للذخائر بقاعدة عثمان دقنة الجوية أحدثت انفجارات متفرقة. وأكد أنّ الحادثة لم تتسبب في وقوع إصابات بين الأفراد.