السعودية: استهداف المرافق الحيوية في بورتسودان وكسلا يهدد الاستقرار الإقليمي

الرياض: السوداني

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت، استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في “بورتسودان وكسلا” وهو ما يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي، مطالبةً بالوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيبه وشعبه الشقيق المزيد من المعاناة والدمار.

وجددت المملكة في بيان لوزارة الخارجية اليوم الاثنين موقفها بأن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني ـ سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية.

وأكدت وزارة الخارجية، رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023م.