(اللجنة التمهيدية): استشهاد طبيبين وممرض مع استمرار الانتهاكات في النهود

الخرطوم: السوداني

قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، إن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في مدينة النهود، تتواصل لليوم الثالث على التوالي عقب الهجوم العنيف الذي شنّته مليشيا الدعم السريع في الأول من مايو، وما تلاه من انسحاب القوات المسلحة من المدينة، مما خلّف فراغاً أمنياً كارثياً يدفع المدنيون ثمنه الباهظ.

وأضافت في بيان اليوم الأحد: “في ظل الانقطاع التام لشبكات الاتصال وخدمات الإنترنت، ورغم صعوبة توثيق الأوضاع، تم تأكيد استشهاد كل من:

د. محمد الأمين أحمد الحبيب – المدير الطبي لمستشفى النهود، د. محمد الناير – طبيب، إبراهيم بابكر – كبير الممرضين بمستشفى النهود.

كما أُصيب الدكتور أنس صديق بجروح خطيرة، ونتابع حالته الصحية عن كثب”.

وأوضح البيان أن العدد الحقيقي للضحايا من الشهداء والمصابين ما زال غير قابل للحصر حتى هذه اللحظة، نظراً للظروف الأمنية القاسية التي تحيط بالمدينة وصعوبة الاتصالات.

وجددت اللجنة التمهيدية، تحذيرها من التمادي في استهداف المدنيين العزّل، وتأكيد أن الكوادر الصحية والمرافق الطبية ليست هدفاً مشروعاً في هذه الحرب، بل إن المساس بها يُعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ومحاولة خبيثة لجرّ مكونات الشعب السوداني إلى مستنقع هذه الحرب الممنهجه ضد المدنيين.

وأكد البيان أن توسيع رقعة الصراع إلى مناطق جديدة، واستهداف المدن الآمنة، يهدف بشكل واضح إلى شل الحياة المدنية، ومنع السودانيين من استعادة أبسط مقومات الحياة الطبيعية.

وتابع البيان: “نؤكد مجدداً رفضنا القاطع لاستمرار هذه الحرب الكارثية، التي لا تحصد سوى أرواح الأبرياء من جماهير شعبنا، وتدمّر البنية المجتمعية والاقتصادية لوطننا المنكوب”.