الحكومة السودانية: الحرب في السودان عدوانٌ مُكتملٌ الأركان تديره وتدعمه دولة الإمارات

بورتسودان: السوداني

‏قال وزير الثقافة والإعلام ‏الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، خالد الإعيسر، إن مدينة بورتسودان تعرضت صباح اليوم الأحد لهجوم غادر شنته مليشيا الدعم السريع الإجرامية، بمساندة داعميها. وقد استخدمت في الهجوم سبع طائرات مسيرة انتحارية، شكّلت غطاءً لهجوم نفذته طائرة استراتيجية أخرى على قاعدة عثمان دقنة الجوية، مما أسفر عن أضرار مادية دون وقوع خسائر في الأرواح.

‏موضحاً أن قوات الدفاع الجوي نجحت في التصدي لتلك الطائرات المسيرة الانتحارية وتحييدها جميعاً بنجاح، فيما أصابت الطائرة الاستراتيجية أحد المباني داخل القاعدة الجوية.

‏وأضاف الإعيسر: “إن هذا الاعتداء يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن هذه الحرب ليست مجرد تمرد من مليشيا الدعم السريع، بل هي عدوانٌ مكتمل الأركان تديره وتدعمه دولة الإمارات العربية المتحدة.. إنّ تزويد هذه المليشيا بطائرات مسيّرة متطورة تُدار من غرف تحكم في أبوظبي لا يشكل تهديداً للأمن الوطني السوداني فحسب، بل يُعد خطراً داهماً على الأمنين الإقليمي والدولي، ويتطلب تحركاً عاجلاً وجاداً للتصدي لمثل هذه الانتهاكات”.