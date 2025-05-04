الخارجية تدين الهجوم على قاعدة عثمان دقنة الجوية

الخرطوم: السوداني

أدانت وزارة الخارجية بشدة، الهجوم الإرهابي الذي نفذته المليشيا الإرهابية عبر طائرات مسيرة انتحارية استهدفت قاعدة عثمان دقنة الجوية بمدينة بورتسودان، ما أدى إلى أضرار بعدد من المستودعات والمنشآت المدنية والخدمية.

وقالت الخارجية، إن “هذا الاستهداف جاء بعد يومين من قيام المليشيا المجرمة بعملية جوية إرهابية مماثلة استهدفت بعض المرافق بمدينة كسلا”.

وجددت وزارة الخارجية، الدعوة “للمجتمع الدولي للإسراع في القيام بواجبه تجاه تطبيق القوانين الدولية لحمل المليشيا الإرهابية على التوقف الفوري عن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف الشعب السوداني واستقراره وسلامة مرافقه الخدمية وبنياته التحتية.