قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية الفريق ركن، محجوب بشرى: المسيّرات استهدفت محطة الرادار في فلمينقو وقاعدة عثمان دقنة الجوية وبعض المنشآت الاستراتيجية المدنية المهمة بالمدينة

* كل الطائرات الانتحارية وعددها 11 مسيّرة تم التعامل معها بواسطة وسائل الدفاع الجوي والسيطرة عليها وتحييدها تماما حيث سقط جزء منها في البحر بسبب الإجراءات التي اتخذتها وتبقى منها سبعة الآن بأيدينا.

* اثناء معركة الدفاع الجوي مع هذه المسيرات هاجمت مسيرة استراتيجية قاعدة عثمان دقنة الجوية محدثة بعض الاضرار المادية في القاعدة، مؤكدا عدم حدوث اي خسائر بشرية غير بعض الاصابات الطفيفة وسط العاملين بالقاعدة.

* الهدف من هجوم الطائرات الانتحارية كان التغطية على هجوم الطائرة الاستراتيجية واشغال وسائل الدفاع الجوي عن الطائرة الأساسية الاستراتيجية.

* الوضع مسيطر عليه تماما وقادرون على التصدي لمثل هذه الطائرات”.