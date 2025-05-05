مصر تدين استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتي بورتسودان وكسلا

القاهرة: السوداني

أدانت جمهورية مصر العربية، استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتي بورتسودان وكسلا فجر اليوم، وشددت على ضرورة الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، وعدم استهداف البنى الأساسية، والمرافق المدنية المختلفة والحفاظ على وحدة واستقرار السودان الشقيق.

كما أكدت مصر أن استهداف البنية التحتية المدنية يؤدي إلى الإضرار بجهود استعادة الاستقرار في السودان، ويعرقل مساعي تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوداني. كما تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار حفاظاً على مقدرات الشعب السوداني.