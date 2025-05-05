وزير النفط: الأيادي السودانية التي بنت قادرة على إعادة الإعمار مهما تجبّر المجرمون

بورتسودان: السوداني

أدان وزير الطاقة والنفط السوداني د. محيي الدين نعيم، العمليات التي استهدفت صباح اليوم الاثنين، المستودعات الاستراتيجية في بورتسودان.

ووقف الوزير ميدانياً على عمليات الإطفاء بالموقع لاحتواء الحرائق التي اندلعت في مستودعات الجازاويل ثم انتقلت إلى المستودعات المجاورة التي تمتلئ بالوقود، وتُجرى عمليات الإطفاء من قِبل شرطة الدفاع المدني لاحتواء النيران التي استهدفت التدمير الكلي لأكبر المستودعات بالولاية.

ونوه أن العمل جارِ للحد من انتشارها لتجنب المنطقة كارثة محتملة.

وقال الوزير إن هذه العملية تضاف إلى سجل المجرمين الأسود الذي يواصل استهداف المنشآت الخدمية والمدنية بالسودان والتي تلامس حياة المواطن السوداني مباشرةً، مما يشير إلى أن الهدف هو تعطيل الحياة بالبلاد ويعكس إصرار ما أسماها المليشيات ومن عاونها على مواصلة استهداف المواطن السوداني في نفسه وعرضه وماله وحتى في الخدمات التي تقدمها له الدولة.

وأضاف: “لكن الأيادي السودانية التي بنت قادرة على إعادة الإعمار مهما تجبّر المجرمون”.