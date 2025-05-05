تلفزيون السودان: سلافة أبو ضفيرة ليست ضمن طاقم المذيعين.. ومصادر تفيد بعملها في إعلام مليشيا الدعم السريع 

أعلنت الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون أن المدعوة (سلافة أبو ضفيرة) ليست ضمن طاقم موظفي التلفزيون القومي، ولا يوجد اسمها ضمن السجلات الرسمية.

وقال مصدر مطلع بالتلفزيون لمنصة الناطق الرسمي، إن المذكورة ليست مذيعة بالتلفزيون، بل كانت متعاونة لفترة قصيرة في برنامج “فضاءات حرة”، الذي توقف لاحقًا. وأضاف أن مدير التلفزيون آنذاك، لقمان همام، قرر الاستغناء عن خدماتها وقام بإيقاف تعاونها.

يذكر أبو ضفيرة قد نشرت منشوراً على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أبدت فيه احتفاءها بالهجمات التي شنتها المليشيا على بعض المواقع في مدينة بورتسودان.

في وقت قالت مصادر أخرى، إنها تعمل متعاونة مع مليشيا الدعم السريع، وتتبع لإدارة الإعلام الذي يشرف عليه إدريس مدلل، رفقة عدد من الصحفيين والصحفيات، الذين اختاروا الاصطفاف خلف مليشيا الدعم السريع في حربها ضد الدولة والشعب السوداني، مقابل حفنة من الدولارات.