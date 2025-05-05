الجامعة العربية تدين استهداف الدعم السريع المرافق الدولة السودانية في بورتسودان وكسلا

القاهرة: متابعات

أدانت جامعة الدول العربية، بأشدّ العبارات، استهداف مسيّرات تابعة لـ“قوات الدعم السريع”، مرافق الدولة السودانية في مدينتي “بورتسودان وكسلا”.

واعتبرت ذلك تصعيداً خطيراً في الأزمة يؤثر بشكل سلبي على حركة المدنيين وتدفّق المساعدات الإنسانية في ربوع السودان.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان اليوم الاثنين، إن الإصرار على إسقاط مؤسسات ومرافق الدولة السودانية وبُناها التحتية لا يؤثّر فقط على مستقبل السودان ووحدته وسلامة أراضيه، بل يهدّد بقوة السلم والاستقرار الإقليمي في المنطقة والبحر الأحمر.

كما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الالتزام الكامل والفوري باتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.