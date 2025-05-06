وزارة الطاقة والنفط: استقرار إمداد المشتقات البترولية وفرتها

بورتسودان: السوداني

طمأنت وزارة الطاقة والنفط السودانية المواطنين باستقرار إمداد المشتقات البترولية ووفرتها بكافة محطات الخدمة البترولية.

واستهدفت مسيرات امس واليوم عددا من مستودعات الوقود بمدينة بورتسودان، مما ادى الى اشتعال النيران بها.

وتفقد عضو مجلس السيادة الانتقالي ونائب قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي، امس الاثنين موقع الحريق الذي اندلع في مستودعات المؤسسة السودانية للنفط ببورتسودان، وذلك برفقة وزير الطاقة والنفط، ووالي البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، للوقوف على جهود إخماد الحريق.