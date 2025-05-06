واشنطن تدين هجوم بورتسودان

واشنطن: السوداني

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجمات الأخيرة بطائرات مُسيّرة، والتي أفادت التقارير بشنِّها من قِبل قوات الدعم السريع، على البنية التحتية الحيوية وأهداف مدنية أخرى في بورتسودان وفي جميع أنحاء البلاد.

وقالت إنّ هذه الهجمات تُمثل تصعيدًا خطيرًا في الصراع السوداني.

وأعلن مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية فى بيان، عن “القلق البالغ إزاء تدهور الوضع والتقارير الواردة عن عنف قوات الدعم السريع ضد المدنيين وعمال الإغاثة في مدينة الفاشر وما حولها بشمال دارفور”.

وجدّد المكتب الدعوة إلى توفير مسارات إنسانية دون عوائق وحماية المدنيين، بما في ذلك توفير ممر آمن للمدنيين الفارين من العنف.

وأضافت: “من الضروري أيضًا أن تمتنع الجهات الخارجية عن تسليح الأطراف المتحاربة”.