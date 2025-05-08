الجيش السوداني: مهما بذلت الإمارات من أموال فسينفقونها ثم تكون عليهم حَسْـرَةً

الخرطوم: السوداني

ندّد المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد ركن، نبيل عبد الله، بالقوى والأيادي الخارجية التي تقف خلف المليشيا الإرهابية ومحاولاتهم اليائسة لتركيع الشعب السوداني.

وأكد العميد نبيل في إفادات إعلامية، على تماسك القوات المسلحة والشعب السوداني والثقة في النصر الحاسم في حرب الكرامة التي تخوضها البلاد.

وقال: “نحنُ في السودان والقوات المسلحة واثقون تماماً من أننا سننتصر في هذه الحرب التي اعتبرناها تحدياً لكرامتنا الوطنية، واعتبرناها حرباً وجودية من أجل أن يستقر السودان ومن أجل أن تنعم أجيالنا القادمة بوطن واحد موحد متماسك وقوِّي، وبإذن الله ستسجِّلها صفحات التاريخ، هذه المرحلة المهمة من تاريخنا الوطني بأننا أمة رفضت بإباء وشمم أن تركع وواجهت كل المصاعب والتحديات وانتصرت بإذن الله”.

وأكد أنّ القوات المسلحة بخير والشعب السوداني بخير.. “إرادتنا وعزيمتنا ماضية لن تنكسر إطلاقاً مهنا ظنوا”.

وندّد العميد نبيل بالقوى والأيادي الخارجية التي تقف من خلف المليشيا الإرهابية ومُحاولاتهم اليائسة لتركيع الشعب السوداني، وقال: “يظنون أننا دولة فقيرة وأمة يمكن أن تكون مقهورة لينفردوا بها لكي يحققوا مآربهم في السودان، ولكن هيهات بإذن الله.. سنُؤكِّد للعالم ومُحيطنا العربي والإقليمي والدولي أننا أمة أبيّة وأمة قوية وأمة إرادتها ماضية، وأبناؤها لن يتنازلوا عن أي شيء على حساب كرامتهم وعزتهم الوطنية”.

واختتم إفادته بالتأكيد مجدداً على حتمية النصر للقوات المسلحة وشعب السودان مهما بذل الأعداء قائلاً: “النصر آتٍ لا محالة مهما بذلت الأموال المشبوهة، ومهما بذلت الإمارات من أموال (فسينفقونها ثم تكون عليهم حَسْرَةً)، ثم يهزمون وسيضرب السودان مثلاً أعلى في البسالة والتضحية والفداء”.