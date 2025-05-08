شبكة أطباء السودان تعلن عن إصابات واختناق نتيجة استنشاق الغازات السامة

بورتسودان: السوداني

أعلنت شبكة اطباء السودان إصابة 17 شخصًا، بينهم 9 حالات اختناق، جراء استنشاق الغازات المنبعثة من الحرائق التي اشتعلت في موقع القصف بمدينة بورتسودان، التي شنتها مسيرات مليشيا الدعم السريع.

وقالت في بيان لها، ان المصابين نُقلوا لتلقي العلاج بالمستشفيات، وسط تحذيرات من تدهور الوضع الصحي في المدينة الساحلية.

ودعت الشبكة برفع حالة الطوارئ الصحية في جميع مستشفيات بورتسودان، وتوفير الدعم اللازم للأطقم الطبية والمرافق الصحية استعدادًا لمزيد من الإصابات المحتملة، خاصة في ظل استمرار التوترات واتساع دائرة العمليات العسكرية في شرق وغرب البلاد.

وأشار البيان إلى أن الغارات تسببت في حرائق ضخمة أفرزت غازات وأبخرة سامة، ما يشكّل خطرًا مباشرًا على حياة سكان المناطق المحيطة، ويدفع نحو أزمة صحية وبيئية وشيكة في حال لم تُسيطر السلطات على الموقف خلال الساعات القادمة.

وأكدت شبكة أطباء السودان أن القصف استهدف منشآت مدنية حيوية، ما يشكل تهديدًا لأكثر من مليون مدني يقطنون المدينة، التي ظلت حتى وقت قريب تُعد منطقة شبه آمنة نسبياً مقارنة بمناطق النزاع الأخرى في البلاد.

ودعت الشبكة، المنظمات الإنسانية والجهات الأممية إلى توثيق هذا الهجوم والتحقيق في استهداف البنية التحتية المدنية.

وحذرت الشبكة، من عواقب التراخي في مواجهة هذا النوع من الانتهاكات المتكررة التي تمس حياة الأبرياء وحقوقهم الأساسية.