(إيغاد) تدين الهجوم بالمسيرات على المنشآت المدنية

ببورتسودان/ الخرطوم: السوداني

أدان السكرتير التنفيذي لمنظمة (إيغاد) د. ورقني قبيهو، هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية في بورتسودان.

وأعربت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، عن قلقها البالغ وإدانتها القاطعة لهجمات الطائرات المسيرة الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية الحيوية والمناطق المدنية في بورتسودان.

وقال قبيهو في بيان اليوم الخميس، إن أعمال العنف هذه، تُشكل تهديدًا خطيرًا لأرواح المدنيين وتُنذر بتفاقم الوضع الإنساني والسياسي المتردي أصلًا.

وتابع: “إن هذه الهجمات على البنية التحتية المدنية غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورًا”. وأضاف: “لطالما شكّلت بورتسودان شريان حياة إنساني ولوجستي حيوي لملايين السودانيين. وأي هجوم على هذا المركز الحيوي يُفاقم المعاناة الإنسانية ويُعيق إيصال المساعدات العاجلة”.

وأكد السكرتير التنفيذي لإيغاد الالتزام الثابت بالحل السلمي للأزمة السودانية. وحثّ جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية دون تأخير والانخراط في حوار شامل وبنّاء. مؤكداً التزام (إيغاد) مع جميع أصحاب المصلحة دعمًا للجهود الرامية إلى حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.