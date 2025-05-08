السودان رداً على بيان إماراتي “بائس ويدعو للسخرية وعكس تجاهلاً غريباً للقوانين والأعراف بين الدول”

بورتسودان: السوداني

قالت وزارة الخارجية السودانية، إنّ بيان وزارة خارجية نظام أبوظبي الصادر حول قرار السودان السيادي بقطع علاقاته بالإمارات “بائسٌ يدعو للسخرية” وعكس تجاهلاً غريباً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

ولفتت إلى أنّ بيان نظام أبوظبي، ينطوي على تطاول أجوف على الشعب السوداني صاحب التاريخ العريق والحضارة الممتدة والإسهام الوافر في مساعدة أشقائه في جميع المجالات.

وأشارت الخارجية السودانية، ان البيان يقدم دليلا جديدا على الدرك الذي وصلت له المحاولات المسعورة لنظام أبوظبي للتدخل في الشؤون السودانية بطريقة فجة، تعبر عن حالة فصام مستحكمة، إذ يدعو لفضائل لم يمارسها في يوم من الأيام.

ونوهت الخارجية السودانية، الى ان العالم يشاهد حالياً تصاعد إرهاب الدولة من نظام أبوظبي علي الشعب السوداني بمشاركته مباشرة في استهداف المدنيين والبنى التحتية والمرافق الحيوية بواسطة مختلف أنواع المسيرات والأسلحة الفتاكة، بعد فشل الحرب بالوكالة بواسطة المليشيا الإرهابية المستأجرة رغم ممارستها كل الفظائع والانتهاكات.

وتابعت: “ومع ذلك يمتن البيان على السودان بما قدمته الإمارات من مساعدات، ألحقت به أضعافها المضاعفة من خسائر مادية عبر تدمير كل البنى الأساسية ونهب جميع ممتلكات المواطنين، دعك من إزهاق عشرات الآلاف من الأرواح البريئة والاغتصابات والتشريد وتدمير مقومات الحياة”.

وأضافت: “ويتناسى البيان سابقة السودان في المساعدة في تأسيس دولة الإمارات منذ أن كانت مشروعاً في نهاية ستينات القرن الماضي، وبعد أن نالت استقلالها، حيث اعتمد طيب الذكر الشيخ زايد بن سلطان الوالد المؤسس للإمارات على الكفاءات السودانية لتأسيس نظام الدولة في كل المجالات خاصة القوات المسلحة والإدارة والقضاء والهندسة والتعليم والرياضة والإعلام”.