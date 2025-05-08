الخارجية السودانية: السفير عبد الرحمن شرفي لا علاقة له بسفارتنا في أبوظبي

بورتسودان: السوداني

أوضحت وزارة الخارجية السودانية، أنّ السفير عبد الرحمن أحمد خالد شرفي سفير السودان سابقاً بأبوظبي، ليست له أي صفة رسمية لإصدار بيانات رسمية، وأن علاقته بالسفارة السودانية في أبوظبي انتهت منذ أكتوبر 2024، وتقاعد بالمعاش الإجباري منذئذٍ.

وأضافت الوزارة في تعميم صحفي: “نقلت مواقع إخبارية ما أسمته بياناً رسمياً، من السفير عبد الرحمن أحمد خالد شرفي، وبغض النظر عن صحة صدور البيان المزعوم أو عدمها، فإن السفير لا علاقة له بالسفارة السودانية فى أبوظبي”.

وقال بيان منسوب إلى السفير شرفى أمس، إنه يرفض قرار قطع العلاقات مع الإمارات.

وفصلت وزارة الخارجية السودانية في 2013 السفير خالد شرفي من منصبه كسفير للسودان في فنزويلا بعد أن غادر إلى دولة كندا طلباً للجوء وفقاً لقانون الخدمة المدنية بنص المادة “50”. وبعد سقوط حكومة الرئيس عمر البشير عاد مجدداً للخدمة ضمن عشرة دبلوماسيين تمت إعادتهم من قبل لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً من وزارة الخارجية.

وجرى تعيين شرفي سفيراً للسودان في أبوظبي في سبتمبر من العام 2022م وظل في منصبه حتى استدعائه إلى العودة لمقر الوزارة العام المنصرم، لكنه رفض وفضّل البقاء في أبوظبي.