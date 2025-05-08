تهنئة وتكريم من إدارة سودانير للطلاب المتفوقين في الشهادة السودانية

يتقدّم السيد المدير العام لسودانير، الكابتن مازن العوض، بأحرّ التهاني والتبريكات لأولياء أمور الطلاب الممتحنين من دفعة 2023 المؤجَّلة، الذين خاضوا الامتحانات في ظروف استثنائية، وتمكنوا رغم التحديات من تحقيق نتائج مشرّفة.

وتحفّزًا لهم، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها الشركة، قررت إدارة شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) تكريم العشرة الأوائل في الشهادة السودانية بمنحهم تذاكر سفر إكرامية على الدرجة الأولى إلى أي وجهة تصل إليها الشركة، وذلك على النحو التالي:

الطالب الحاصل على المركز الأول على مستوى السودان: تذكرة سفر له وأسرته على الدرجة الأولى.

الطالب الحاصل على المركز الثاني: تذكرة سفر له ولوالديه على الدرجة الأولى.

الطالب الحاصل على المركز الثالث: تذكرة سفر له ولوالديه على الدرجة الأولى.

الطلاب من المركز الرابع وحتى العاشر: تذكرة سفر للطالب ولأحد أفراد أسرته على الدرجة الأولى.

نتمنى لجميع الطلاب مزيدًا من النجاح والتوفيق، ونسأل الله أن يكونوا من بناة سودان الغد، السودان الذي دمرته الحرب، وبسواعدهم يعمُر ويسمو وينهض من جديد.

كما نسأل الله العلي القدير أن يمنّ بالنصر المؤزّر على قواتنا المسلحة الباسلة، وأن يُدحر التمرد، لتعود راية الوطن عالية خفّاقة، وتعود بلادنا تنعم بالأمن والسلام.

وعلى العشرة الأوائل التوجه لمكاتب سودانير بورتسودان والتواصل على الرقم الخاص بالسيد المدير التنفيذي

0024903129915