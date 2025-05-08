مترجماً لأكثر من ثلاثين لغة.. منصة أمازون تنشر كتاب البطلة النوبية (أماني ريناس) للكاتبة السودانية هالة خالد محجوب

القاهرة: السوداني

في إنجاز أدبي كبير، نشرت منصة أمازون كتاب البطلة النوبية (أماني ريناس) للكاتبة السودانية وخبيرة ريادة الأعمال هالة خالد محجوب، مترجما لأكثر من ثلاثين لغة.

سلسلة القيادات النسائية الأفريقية

تقول الكاتبة هالة خالد لـ(السوداني)، إن قصة

(أماني ريناس) ملكة كوش النوبية الشجاعة، غير المروية للأطفال، عن ملكة محاربة أفريقية ومملكة كوش المنسية، يحتاج الأطفال إلى معرفتها، حيث يكبر العديد من الأطفال في أفريقيا وحول العالم دون أن يتعرّفوا على القيادات النسائية القوية والأبطال الذين أسهموا في تشكيل التاريخ الأفريقي.

وأوضحت أن هذا النقص في التمثيل يترك فجوة في الشعور بالفخر والهوية والإلهام – في حين أن القارة تزخر في الحقيقة بملكات شجاعات وحاكمات حكيمات ومدافعات شرسات مثل الملكة أماني ريناس، اللواتي تستحق قصصهن أن تُروى وتُخلّد في الأذهان.

وأضافت هالة في حديثها لـ(السوداني)، أن هذا الكتاب يسدّ فجوة كبيرة في تعليم الأطفال، ويعيد إلى الأذهان قصة الملكة أماني ريناس ومملكة كوش المنسية، مما يتيح للأطفال فرصة اكتشاف قوة وفخر ماضي أفريقيا – بأبطال لم يسمعوا بهم قط ولكنهم لن ينسوهم أبدًا.

ومضت في القول: “بصفتي مؤلفة ملتزمة بالحفاظ على التراث الأفريقي، ملتزمة بتسليط الضوء على القصص القوية التي غالبًا ما يُغفلها التاريخ. أكتب لإلهام عقول الشباب، وتحفيز الشعور بالفخر، وضمان تخليد ذكرى أبطالنا للأجيال القادمة”.

وبيّنت هالة أنّ قصة الملكة أماني ريناس ليست سوى واحدة من كنوزٍ خفيةٍ عديدةٍ في ماضي أفريقيا الغنيّ والقوي. مع اقترابك من الصفحة الأخيرة، أسأل نفسك: “كم من البطلات ينتظرن إعادة اكتشافهن، ومن ستُلهم قصتهن الجيل القادم؟”.

وكما دعمت الملكة أماني ريناس وحمت شعبها بمملكة كوش سابقاً، تعود مرة أخرى بتخصيص 10% من صافي عائد بيع الكتاب لدعم حفدتها من الأطفال ضحايا حرب السودان – بحسب هالة خالد.