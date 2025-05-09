الجامعة العربية تُـدين الهجمات التي تعرّض لها السودان

القاهرة: السوداني

عَقدَ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية اليوم بمقر الأمانة العامة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجلس الوزاري، بطلب من السودان، وتأييد كافة الدول الاعضاء؛ بشأن التصعيد العدواني واستهداف المرافق الحيوية في جمهورية السودان.

وعقب الاستماع إلى إفادة سعادة المندوب الدائم لجمهورية السودان، خلص المجلس إلى إدانة الهجمات التي تعرض لها السودان مؤخراً.

وأكد المجلس على تضامنه الكامل مع جمهورية السودان والشعب السوداني في سعيه لتأمين مقدراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية، وشدد على أنّ أمن السودان جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأنّ الجامعة العربية ستظل منبراً فاعلاً في الدفاع عن وحدة جميع الدول العربية الأعضاء وسلمها واستقرارها.

كما دعا المجلس، الدول والمنظمات العربية إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل إلى الشعب السوداني الشقيق وإعادة تأهيل المرافق المتضررة بجمهورية السودان، وإلى زيادة الاستجابة الإنسانية بما يُعزِّز صمود السودان في مواجهة أي تهديدات لوحدته ووجوده، وتجاوز الآثار الكارثية التي يعيشها الشعب السوداني.