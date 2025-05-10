السفير السعودي لدى السودان يجمع في مأدبة غداء ببورتسودان، طيفاً واسعاً من السفراء والإعلاميين في إطار تعزيز التعاون الدبلوماسي المشترك والعلاقات الشعبية

بورتسودان: السوداني

التأم اليوم اجتماع دبلوماسي كبير، بمقر السفارة السعودية في فندق الربوة ببورتسودان، دعا له سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين، علي بن حسن جعفر، تقدّمه من وزارة الخارجية السودانية، السفير أحمد يوسف، وسفراء (قطر وإيران وتركيا والمغرب والكويت وفلسطين وروسيا، والقائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية)، ولفيفٌ من الصحفيين والإعلاميين.

وأقام السفير بن جعفر، مأدبة غداء، في إطار تعزيز التعاون الدبلوماسي المشترك والعلاقات الشعبية والأخوية بين هذه البلدان.