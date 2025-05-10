جامعة سودانية تغلق فرعاً لها فى الإمارات 

بورتسودان: السوداني

أعلنت جامعة السودان المفتوحة، إغلاق فرعها بدولة الإمارات، في أعقاب قطع السودان علاقاته الدبلوماسية واعتبار الإمارات دولة عدوان.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن الخطوة تأتي نتيجة العدوان الإماراتي على الشعب السوداني.

والثلاثاء، أعلن مجلس الأمن والدفاع الذى يترأسه رئيس مجلس السيادة الانتقالي ــ قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قطع علاقات الدبلوماسية مع الإمارات وسحب البعثة واعتبار الإمارات دولة عدوان.

وأبلغ مدير الجامعة بروفيسور عبد الخالق فضل، مدير فرع جامعة السودان المفتوحة فرع الإمارات في خطاب رسمي بقرار إيقاف العمل في الفرع إلى حين إشعار آخر.