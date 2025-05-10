الفرقة السادسة: استشهاد 3 مدنيين وإصابة العشرات من النساء والأطفال في قصف مدفعي للمليشيا على الفاشر

الخرطوم: السوداني

أعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، عن استشهاد (3) مدنيين وإصابة العشرات من النساء والأطفال بقصف مدفعي مكثف نفذته مليشيا الدعم السريع المتمردة على أحياء مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقالت الفرقة السادسة في إيجازها الصحفي اليوم السبت، إن المليشيا الإرهابية مازالت تواصل قصفها المدفعي الممنهج بصورة مكثفة على المدنيين العُـزّل بأحياء المدينة، أمس الجمعة، مستخدمة مدفعية من عياري 120و82 ملم.

وأسفر القصف عن استشهاد (3) مدنيين وإصابة (10) نساء إحداهن حامل في شهرها السادس، بالإضافة إلى إصابة (6) أطفال أعمارهم متفاوتة بإصابات بالغة، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.

وقالت الفرقة السادسة، إن فرق عمليات التمشيط التابعة للقوات المسلحة لا تزال تجوب أحياء ومحيط مدينة الفاشر بهدف منع الذين يتربصون بالفاشر ومواطنيها الأبرياء، وأشارت إلى أنّ القوات الباسلة لن تتهاون في حق مدينة التاريخ والحضارة.

وأكدت الفرقة السادسة مشاة أنّ الأوضاع تحت سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها، والقابضة على الزناد دفاعاً عن مدينة الفاشر العصية برجالها الصامدين والعازمين على الانتصار.