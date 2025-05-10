استشهاد (14) مدنياً من بينهم أسرة كاملة في قصف المليشيا لمعسكر أبوشوك للنازحين بالفاشر

الخرطوم: السوداني

أعلنت غرفة طوارئ معسكر أبوشوك للنازحين بمدينة الفاشر، عن استشهاد (14) مدنياً، بينهم أسرة كاملة مكونة من عشرة أفراد بسبب القصف المدفعي العنيف الذي نفذته مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة أمس الجمعة، على المعسكر وأحياء مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور.

وأوضحت غرفة طوارئ معسكر أبوشوك، أن المعسكر شهد يوم أمس قصفاً مدفعياً عنيفاً من قبل المليشيا الإرهابية، مستخدمة المدفعية الثقيلة، وقالت إنّ القصف أدى إلى استشهاد (14) مدنياً، بينهم أسرة كاملة تنتمي للمواطن عبد الله سالم، مكونة من عشرة أفراد.

وأشارت إلى استشهاد زوجة عبد الله سالم ووالدته، و(8) من أبنائه، بالإضافة إلى استشهاد (4) مدنيين آخرين، كما أصيب آخرون بجروح تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.