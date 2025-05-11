القوة المشتركة: تحرير الخوي وأم صميمة خطوة على طريق دحر التمرد

الخرطوم: السوداني

قالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، إن تحرير أم صميمة والخوي هو خطوة راسخة على طريق دحر التمرد واستعادة كرامة الوطن.

وأضاف بيان للناطق الرسمي باسم القوة المشتركة، العقيد أحمد حسين مصطفى اليوم الأحد، أن هذه الانتصارات ما كانت لتتحقق لولا صمود ودعم وتضحيات المواطنين، مؤكداً أن المعركة مستمرة حتى يتحقق النصر الكامل، وحتى يعود الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن، وأشار البيان إلى أن مليشيات الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال هذه المعركة البطولية، مما أجبرها على الفرار مذعورةً تاركةً خلفها آلياتهم العسكرية، ومن بينها سيارات إماراتية مصفحة، شاهدة على الدعم الخارجي الذي تتلقاه هذه العصابات المارقة لترويع شعبنا.