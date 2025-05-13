المباحث تداهم أوكاراً للمليشيا بحلة كوكو تُستغل لتخزين المسروقات

الخرطوم: السوداني

نفذت إدارة المباحث الجنائية المركزية ولاية الخرطوم عبر فريق ميداني مختص من فرعية شرق النيل بقيادة مدير الفرعية، حملة مداهمة كبرى استهدفت بها أوكار وبؤر المليشيا المتمردة بحلة كوكو بمحلية شرق النيل وأسفرت نتائجها عن ضبط كميه من اسبيرات السيارات موديلات مختلفة وعدد اثنين كمبرسون، و12 كرتونة كبيرة أقفال لأبواب صينية وجهاز تخسيس يتبع لأحد الأندية الرياضية وعدد واحد جهاز سيرفس كبير يتبع لإحدى المؤسسات و3 صناديق صواريخ فارغة وكمية من الأغراض المنزلية.

تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 44 إجراءات بالقيد 860 بقسم شرطة الحاج يوسف.